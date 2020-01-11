Эксперт: Россия не имеет каких-то персональных предпочтений в Абхазии

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Как и в ходе прошедших президентских выборов, в нынешнем гражданском противостоянии в Абхазии Россия не имеет каких-то персональных предпочтений. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"И власть, и лидеры оппозиции настроены пророссийски, - пояснил он. - Кто бы ни победил, ориентация на Москву сохранится".

"Кремль должно беспокоить другое, - продолжил эксперт. - В Абхазии возникает привычка к переворотам. Власть, несколько лет назад начинавшая с захвата администрации, сегодня сама оказалась в осаде. Если сейчас оппозиция добьется своего, то и ее в будущем может ждать та же судьба. Легитимность власти размывается. Не этой конкретной власти, а в целом. Бунт институализируется. Государственность Абхазии слабеет, а вместе с ней и суверенитет, которым так дорожит ее народ".

"Россию должна напрягать майданизация ее союзника, - считает Чеснаков. - Технологии цветных революций в Москве считаются абсолютным злом. А в Сухуме они имеют шанс укорениться. Эту болезнь надо лечить. Возможно, это будет долго и больно. Но придется".