Путин: крупномасштабный военный конфликт на Ближнем Востоке привел бы к катастрофе

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин надеется, что до крупномасштабных военных действий на Ближнем Востоке дело не дойдет, иначе это обернется катастрофой. Об этом российский лидер заявил в субботу на пресс-конференции после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

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"Что касается ситуации [на Ближнем Востоке] в целом, то надеюсь, что до крупномасштабных военных конфликтов дело не дойдет", - сказал президент. Он отметил, что война, хоть и с малой интенсивностью, в регионе уже идет, людей убивают, но "очень бы хотелось избежать крупномасштабных боевых действий".

"Если это [большой военный конфликт] произойдет, это было бы катастрофой не только для региона Ближнего Востока, но и для всего мира", - подчеркнул российский лидер.

По его мнению, это приведет, в частности, к новым масштабным потокам беженцев, причем не только в Европу, но и в другие регионы. "Это просто гуманитарная будет катастрофа, межрелигиозная катастрофа, экономическая катастрофа. Потому что это приведет к разрушению или огромному ущербу для мировой экономики и мировой энергетики", - констатировал президент РФ.

Путин отметил, что такие переговоры, как его сегодняшняя встреча с Меркель, позволяют обсудить совместные шаги, чтобы "предотвратить такое неблагоприятное развитие событий".