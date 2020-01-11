Путин и Эрдоган подтвердили стремление содействовать политическому урегулированию в Ливии

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в состоявшемся в субботу телефонном разговоре подтвердили стремление двух стран оказывать содействие продвижению процесса политического урегулирования в Ливии. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

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"Продолжен обмен мнениями о ситуации в Ливии на основе российско-турецких договоренностей, достигнутых на встрече глав государств 8 января в Стамбуле. Подтверждено стремление России и Турции оказывать всестороннее содействие продвижению процесса политического урегулирования ливийского конфликта", - отмечается в сообщении.

Президенты РФ и Турции также подчеркнули "готовность способствовать результативному проведению планирующейся в Берлине международной конференции по ливийскому урегулированию".

Путин проинформировал Эрдогана об итогах прошедших в субботу в Москве переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель, а "также бесед по телефону с рядом лидеров региональных государств".

Главы двух стран условились "находиться в постоянном контакте, в частности по ливийской и сирийской проблематике", говорится в сообщении.

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.