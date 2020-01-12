Посол России в Тегеране посетил посольство Украины в Иране

ТЕГЕРАН, 12 января. /ТАСС/. Посол России в Тегеране Леван Джагарян посетил посольство Украины в Иране в связи с катастрофой самолета Boeing 737. Об этом сообщается в воскресенье на официальной странице российской дипмиссии в Twitter .

"Посол России посетил посольство Украины в Тегеране и расписался в книге соболезнований, открытой в связи с крушением самолета в окрестностях аэропорта имени имама Хомейни, - говорится в сообщении. - Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям всех жертв этой ужасной трагедии".

8 января Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. По данным министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, погибли 176 человек. Позднее генеральный штаб ВС Ирана распространил заявление, в котором признал, что украинский самолет был сбит по ошибке - его приняли за крылатую ракету.