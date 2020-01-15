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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020

В Думе считают, что могут задействовать право по утверждению состава кабмина в 2024 году

Первый зампред комитета Госдумы Дмитрий Вяткин отметил, что в послании президента Федеральному собранию речь не шла о незамедлительном запуске этой нормы

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Право Госдумы утверждать кандидатуры председателя правительства РФ, вице-премьеров и федеральных министров может быть впервые задействовано в 2024 году, речь не шла о незамедлительном запуске этой нормы. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин, комментируя оглашенное послание главы государства Федеральному собранию.

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"Если мы говорим о конституционных поправках, если мы говорим об участии непосредственно Государственной думы в назначении правительства, его заместителей, министров, то очевидно, что должны быть переходные положения, это первое. Также возможно предположить, что все-таки эта процедура будет распространяться на случаи, когда вновь назначается правительство, а таких случаев совсем немного, и самое первое - это 2024 год. То есть, это не будет означать, что прямо сейчас будет запущена эта процедура", - сказал политик журналистам в среду.

Президент РФ Владимир Путин предложил доверить Государственной думе право утверждения кандидатуры председателя правительства РФ, вице-премьеров и федеральных министров. Президент будет обязан назначить предложенных кандидатов. Путин напомнил, что сейчас, в соответствии со статьями 111 и 112 Конституции Российской Федерации, президент лишь получает согласие Государственной думы на назначение председателя правительства, а затем уже сам назначает и главу кабинета, и его заместителей, и всех министров.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВяткин, Дмитрий ФедоровичПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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