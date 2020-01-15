Грызлов: прямой диалог с гражданами необходим для достижения целей послания президента

"В своем послании президент особо подчеркнул те направления предстоящей работы, которые связаны с развитием социального государства и повышением эффективности государства. При этом каждая из этих задач должна решаться в формате прямого диалога с гражданами страны", - сказал Грызлов журналистам в среду.

По его словам, "Единая Россия" включится в реализацию послания и обеспечит обсуждение предложенных инициатив. "Надо сделать это максимально активно, привлекая к сотрудничеству общественные организации, профессиональные объединения, экспертов. И, конечно же, жителей каждого региона, каждого муниципального образования", - уточнил он.

Глава высшего совета единороссов отметил, что на протяжении многих десятилетий XX века россияне слышали, что новые поколения будут жить лучше. "Сегодня президент совершенно четко обозначил, что улучшение жизни, повышение качества жизни должно быть гарантировано не только будущим поколениям, но и всем нынешним поколениям граждан России. Мы - страна-победитель, и мы обязательно добьемся новых побед и в сфере обеспечения безопасности, и в сфере социального развития, и в области новых технологий, и по всем другим направлениям", - подчеркнул Грызлов.

Он добавил, что в настоящее время "российское государство вышло на тот уровень политического и экономического развития, когда возможно кардинальное повышение уровня социальной поддержки, реализация беспрецедентных задач". "Если говорить по-крупному, то с началом XXI века началась эпоха Путина, и нашему народу очень повезло, что у нас есть такой национальный лидер", - заключил Грызлов.