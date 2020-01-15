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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020

В Совфеде считают, что голосование по поправкам в Конституцию может состояться в сентябре

Зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина отметила, что такое голосование может пройти в единый день голосования

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Всенародное голосование по конституционным изменениям, предложенным президентом РФ в послании Федеральному собранию, может состояться в единый день голосования в сентябре по процедуре, аналогичной проведению референдума. Такое мнение ТАСС высказала зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина.

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"Такое голосование может состояться в сентябре, в единый день голосования. Насколько я поняла, у президента уже есть какие-то варианты таких поправок. Это не будет референдум по проекту конституции, это будет голосование граждан и их позиция по конкретным предложениям, связанными с предлагаемыми поправками", - сказала Мизулина.

По ее мнению, президент правильно сделал, что назвал такое обсуждение не референдумом, а всенародным голосованием (хотя по действующему законодательству эти термины тождественны), так как в этом случае люди просто запутались бы. Сенатор пояснила, что референдум по проекту конституции может проводиться только в соответствии со статьей 135 Конституции РФ и законом о референдуме. "Он предусматривает обязательное проведение такого референдума по проекту конституции в случае внесения поправок в главы 1, 2 или 9, то есть в конституционные основы, в права человека и в порядок пересмотра положений конституции. А в данном случае нет такой необходимости. Соответственно, возможен референдум в более упрощенной форме", - сказала зампред комитета СФ.

Она уточнила, что голосование при этом будет проходить по той же процедуре, что и референдум, когда создается инициативная группа. "Это будет такое же голосование. Будет бюллетень, в котором будут поставлены вопросы относительно того, поддерживают ли граждане предложение о том, чтобы Совет Федерации был наделен полномочиями отрешать от должности судей Конституционного суда, Верховного суда, а также то, что председатель правительства, его заместители, федеральные министры и руководители иных федеральных органов исполнительной власти должны утверждаться Госдумой. Люди будут отвечать "да" или "нет", - отметила Мизулина.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияМизулина, Елена БорисовнаПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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