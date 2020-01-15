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Отставка правительства России

Заседание правительства 16 января не состоится

В среду правительство ушло в отставку

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Первое в 2020 году заседание правительства РФ, которое планировалось на 16 января, состоится в другой день. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.

"Заседание правительства, запланированное на четверг, перенесено", - сказали в пресс-службе.

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История отставок правительства России

Ранее в среду премьер-министр РФ Дмитрий Медведев вместе со всем кабмином подал в отставку. Президент РФ Владимир Путин поручил уходящему правительству исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета.

Путин в послании Федеральному собранию предложил внести ряд поправок в Конституцию, в том числе доверить Госдуме право утверждения кандидатуры председателя правительства РФ, вице-премьеров и федеральных министров. По его предложению, президент будет обязан назначить предложенных кандидатов. Путин напомнил, что сейчас, в соответствии со статьями 111 и 112 Конституции Российской Федерации, президент лишь получает согласие Государственной думы на назначение председателя правительства, а затем уже сам назначает и главу кабинета, и его заместителей, и всех министров. Президент РФ также предложил назначать руководителей силовых ведомств по итогам консультаций с Советом Федерации.

Теги
РоссияОтставка правительства России
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