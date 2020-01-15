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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020

Политолог назвал логичным новый баланс ветвей власти, предложенный Путиным

Глеб Кузнецов подчеркнул, что подлинно стабильной политическая система может быть только тогда, когда является гибкой и открытой к изменениям

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию отражает запрос на перемены в обществе, а предложенные главой государства изменения в распределении полномочий между ветвями власти логичны. Такое мнение высказал в среду ТАСС политолог Глеб Кузнецов.

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"Новый баланс ветвей власти, который президент предлагает, выглядит очень логично. Сверхпрезидентская Конституция не менялась много лет и свой ресурс и не то чтобы выработала, но нуждается в коррекции", - сказал Кузнецов.

Он подчеркнул, что подлинно стабильной политическая система может быть только тогда, когда является гибкой и открытой к изменениям. Вместе с тем, по его словам, процесс коррекции основного закона будет небыстрым. "Изменение законодательства, а тем более конституции, требует времени. Это месяцы, это не дни", - подчеркнул собеседник агентства.

Кузнецов отметил, что в послании также отражен существующий в современном российском обществе "запрос на перемены". "Глава государства анонсировал ряд интересных экономических мер: поддержка семей с детьми, изменения в системе здравоохранения и образования. Послание было очень плотным и насыщенным", - подчеркнул он.

"Предлагаемые социальные преобразования находятся на серьезном фундаменте экономических успехов, макроэкономической стабильности, о которых говорил президент. Были продемонстрированы очень убедительные слайды относительно профицита бюджета, инфляции, роста запасов стабилизационных фондов. Активная социальная политика при наличии средств на нее - беспроигрышный вариант", - резюмировал Кузнецов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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