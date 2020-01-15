Титов назвал Мишустина "дотошным специалистом", создавшем новаторскую налоговую систему

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин, предложенный на пост премьер-министра РФ, является современным и дотошным специалистом, который способен наилучшим образом выполнить поставленную задачу. Такое мнение высказал ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Мишустин - технократ в лучшем понимании этого слова. Он современный, инновационный и одновременно дотошный специалист, человек, который в условиях нашего бюрократического государства создал одну из самых новаторских налоговых систем в мире. Михаил Владимирович, пожалуй, как никто другой владеет знанием о реальном состоянии нашей экономики. Он способен наилучшим образом выполнить поставленную задачу", - считает бизнес-омбудсмен.

По словам Титова, успешность работы нового председателя правительства будет зависеть от того, будет ли эффективен экономический сценарий, стратегия развития страны.

Титов также уверен, что 15 января 2020 года войдет в новейшую историю России.

В послании Федеральному собранию в среду глава государства предложил внести ряд изменений в Конституцию РФ. В частности, речь шла о том, чтобы передать Госдуме право утверждать кандидатуру председателя правительства и представленных им вице-премьеров и министров. На последовавшей встрече президента РФ с кабмином Дмитрий Медведев назвал правильным в этом контексте решение об отставке правительства в действующем составе в соответствии со статьей 117 Конституции РФ.

Президент России подписал указ, которым возложил временное исполнение обязанностей председателя правительства на Медведева. Он также внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра РФ. Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на заседании 16 января.