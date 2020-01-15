{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Отставка правительства России

Титов назвал Мишустина "дотошным специалистом", создавшем новаторскую налоговую систему

По словам бизнес-омбудсмена, успешность работы нового председателя правительства будет зависеть от эффективности экономического сценария развития страны

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин, предложенный на пост премьер-министра РФ, является современным и дотошным специалистом, который способен наилучшим образом выполнить поставленную задачу. Такое мнение высказал ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

На эту тему
Послание Путина Федеральному собранию. Главные тезисы

"Мишустин - технократ в лучшем понимании этого слова. Он современный, инновационный и одновременно дотошный специалист, человек, который в условиях нашего бюрократического государства создал одну из самых новаторских налоговых систем в мире. Михаил Владимирович, пожалуй, как никто другой владеет знанием о реальном состоянии нашей экономики. Он способен наилучшим образом выполнить поставленную задачу", - считает бизнес-омбудсмен.

По словам Титова, успешность работы нового председателя правительства будет зависеть от того, будет ли эффективен экономический сценарий, стратегия развития страны.

Титов также уверен, что 15 января 2020 года войдет в новейшую историю России.

В послании Федеральному собранию в среду глава государства предложил внести ряд изменений в Конституцию РФ. В частности, речь шла о том, чтобы передать Госдуме право утверждать кандидатуру председателя правительства и представленных им вице-премьеров и министров. На последовавшей встрече президента РФ с кабмином Дмитрий Медведев назвал правильным в этом контексте решение об отставке правительства в действующем составе в соответствии со статьей 117 Конституции РФ.

Президент России подписал указ, которым возложил временное исполнение обязанностей председателя правительства на Медведева. Он также внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра РФ. Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на заседании 16 января.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияТитов, Борис ЮрьевичОтставка правительства России
Реклама на ТАСС
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
Путин создал рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС