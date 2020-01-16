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Формирование правительства России
Обновлено 

КПРФ воздержится при голосовании Госдумы за кандидатуру Мишустина на пост премьера

15 января правительство России во главе с Дмитрием Медведевым объявило о своей отставке. Это произошло после оглашения послания президента Федеральному собранию

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Фракция КПРФ воздержится при голосовании Госдумы по вопросу о даче согласия президенту РФ на назначение главы Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина председателем правительства. Об этом сообщил ТАСС в четверг источник в руководстве партии.

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"Мы воздержимся", - сказал собеседник агентства.

В послании Федеральному собранию в среду президент Владимир Путин предложил внести ряд изменений в Конституцию РФ. В частности, речь шла о том, чтобы передать Госдуме право утверждать кандидатуру председателя правительства и представленных им вице-премьеров и министров. На последовавшей встрече президента РФ с кабмином Дмитрий Медведев назвал правильным в этом контексте решение об отставке правительства в действующем составе в соответствии со статьей 117 Конституции РФ.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияФормирование правительства России
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