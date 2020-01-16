ЛДПР большинством голосов поддержит кандидатуру Мишустина

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Большинство членов фракции ЛДПР поддержат кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Об этом в четверг журналистам сообщил лидер партии Владимир Жириновский.

"Большинством голосов фракции мы решили поддержать эту кандидатуру Мишустина Михаила Владимировича. Отдельные депутаты имеют какую-то свою позицию", - сказал он.

Лидер ЛДПР заметил, что Мишустин на встрече с фракцией произвел положительное впечатление. "Он имеет большие достижения по налоговой службе", - продолжил Жириновский, заметив, что, возможно, Мишустину будет не хватать знаний о стране. Парламентарий считает, что в идеале премьер-министр должен иметь опыт работы министром или губернатором.