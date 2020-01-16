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Путин ввел должность заместителя председателя Совбеза и назначил на нее Медведева

Описание
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин ввел новую должность - заместителя председателя Совета Безопасности РФ. Соответствующий указ опубликован в четверг на сайте Кремля. Внесенными поправками в Федеральный закон от 28 декабря 2010 года №390-Ф3 "О безопасности" президент утвердил новую должность заместителя председателя Совета Безопасности РФ.

Другим указом глава государства назначил на эту позицию Дмитрия Медведева.

"Назначить Медведева Дмитрия Анатольевича заместителем председателя Совета Безопасности Российской Федерации, освободив его от исполнения обязанностей председателя правительства Российской Федерации", - говорится в указе.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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