Путин: статью Конституции об индексации пенсий запомнят все

Во время встречи главы государства с участниками рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию к Путину обратился научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян, который указал на существующий, по его мнению, недостаток уважения к основному закону страны в российском обществе, в том числе среди молодежи. "Я думаю, что у нас недостаточно в стране уважения к Конституции, - сказал ученый. - В этом смысле, может быть, нам придумать меры по усилению популяризации Конституции через систему образования, через СМИ?". "Потому что студенты, которые к нам поступают после школы, у них не очень глубокое знание Конституции, а самое главное, понимание необходимости уважения к Конституции как основному кодексу и правилами жизни общества", - считает он.

"Я с вами согласен полностью. Весь вопрос в чем? В том, что человек, рядовой гражданин, как правило, не чувствует своей связи прямой с Конституцией, с основным законом", - отреагировал Путин. По его мнению, предложение закрепить в Конституции обязательную индексацию пенсий "запомнят все, это будет в голове у каждого". "Я вас уверяю, так и отношение к Конституции как к закону прямого действия тоже будет меняться", - сказал президент.

При этом он вновь повторил, что в целом согласен с соображениями Чубарьяна.