Путин не исключил возможность обсуждения дополнительных поправок в Конституцию

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с рабочей группой по подготовке изменений в Конституцию не исключил, что в рамках ее работы могут быть предложены и другие поправки, помимо ранее озвученных им в послании Федеральному собранию. Об этом сообщил ТАСС в четверг глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас.

"Я думаю, что текстуально оформить те предложения, которые уже сформулированы президентом в послании Федеральному собранию, мы сможем в самое ближайшее время. Но президент не исключил, что могут быть какие-то дополнительные предложения. Задача рабочей группы - собрать эти предложения, оценить их, предметно обсудить, в том числе с представителями общественности", - сказал Клишас по итогам заседания рабочей группы.

Он добавил, что о результатах этой работы члены рабочей группы доложат президенту. "И мы будем совместно принимать решение, какие предложения выносить на обсуждение граждан и что будет внесено непосредственного в парламент для принятия соответствующего закона", - сказал сенатор.

По его словам, есть договоренность о том, что рабочая группа будет активно привлекать научные учреждения и экспертное сообщество. "Президент особо подчеркнул, что недостаточно просто работы юристов над такой задачей, как внесение изменений в конституцию. Важен политический опыт, жизненный опыт, поэтому у нас много представителей общественности, которые должны внести свой значимый вклад в подготовку соответствующих поправок", - подчеркнул Клишас.

Парламентарий отметил, что следующее заседание рабочей группы пройдет в 17 января, в дальнейшем ее представители будут собираться по мере необходимости. "Собираться группа будет по мере необходимости, исходя из объема предложений, которые будут поступать. Мы будем работать плотно. Что касается сроков, президент сказал, что это работа не на годы, она будет вестись в ближайшие месяцы", - сказал глава комитета СФ.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию

Клишас уочнил, что дату общероссийского голосования по поправкам в Конституцию определят после того, как будет подготовлен текст соответствующего законопроекта. "Когда текст законопроекта будет готов, тогда мы сможем определить дату этого голосования. У нас будет текст о том, какие поправки вносятся. Именно этот текст мы будем предлагать людям оценить, согласиться с ним или не согласиться", - сказал он.

Он добавил, что процедуру голосования по поручению президента определит рабочая группа. "Пока рано об этом говорить", - отметил парламентарий.

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