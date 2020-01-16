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Предложения по изменению Конституции РФ

Крашенинников: рабочая группа изучит максимальное число идей по изменению Конституции

Сопредседатель группы считает, что запланированное общероссийское голосование даст законодателям больше возможностей для последующего принятия поправок в Основной закон

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию изучит максимальное число предложений перед тем, как выступить с конкретными инициативами. Об этом в четверг заявил ее сопредседатель, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников на первом заседании группы, трансляцию которого вел телеканал "Россия-24".

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"Мы вот так, предварительно обсуждая, договорились, что мы будем смотреть максимальное количество предложений, а затем уже готовить текст, будем предлагать уже вам конкретные варианты поправок в Конституцию", - сказал он, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину.

"Конечно, нам, наверное, работать с законами легче тогда, когда мы все-таки обсудили [их] с гражданами", - добавил глава думского комитета. По мнению Крашенинникова, запланированное общероссийское голосование, на которое будут вынесены поправки в Основной закон, даст законодателям больше возможностей для их последующего принятия, а также позволит гражданам страны лучше понять, "как эти нормы работают, как будет работать новое государственное устройство", как будет защищен суверенитет РФ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКрашенинников, Павел ВладимировичПредложения по изменению Конституции РФ
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