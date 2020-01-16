Крашенинников: рабочая группа изучит максимальное число идей по изменению Конституции

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию изучит максимальное число предложений перед тем, как выступить с конкретными инициативами. Об этом в четверг заявил ее сопредседатель, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников на первом заседании группы, трансляцию которого вел телеканал " Россия-24 ".

"Мы вот так, предварительно обсуждая, договорились, что мы будем смотреть максимальное количество предложений, а затем уже готовить текст, будем предлагать уже вам конкретные варианты поправок в Конституцию", - сказал он, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину.

"Конечно, нам, наверное, работать с законами легче тогда, когда мы все-таки обсудили [их] с гражданами", - добавил глава думского комитета. По мнению Крашенинникова, запланированное общероссийское голосование, на которое будут вынесены поправки в Основной закон, даст законодателям больше возможностей для их последующего принятия, а также позволит гражданам страны лучше понять, "как эти нормы работают, как будет работать новое государственное устройство", как будет защищен суверенитет РФ.