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Большая пресс-конференция Сергея Лаврова - 2020
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Лавров назвал "опасным разворотом" заявление "евротройки" по ядерной сделке с Ираном

И.о. министра иностранных дел России напомнил, что принятый в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию иранской ядерной программы является "неотъемлемой частью международного права"

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. И.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров назвал "опасным разворотом" намерение "евротройки" запустить механизм урегулирования споров по ядерной сделке. Он напомнил, что принятый в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной программы является "неотъемлемой частью международного права, одобрен Советом Безопасности ООН в резолюции, которая носит обязательный характер".

"Но американцы решили применить свои правила, вышли из СВПД, не только сами прекратили выполнять свои обязательства, но и всем остальным запрещают торговать с Ираном. А от Ирана требуют, чтобы он выполнял документ, который президент Трамп назвал самым плохим в истории", - посетовал он в пятницу на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году. Лавров выразил недоумение ситуацией, что "все должны подчиниться Соединенным Штатам и не торговать с Ираном, а Иран свои обязательства выполнять должен".

"Это тревожная ситуация. А сейчас она обретает еще более опасный разворот: три страны - участницы СВПД от Европы - Великобритания, Франция и Германия - направили письмо верховному представителю Евросоюза по внешним делам господину Жозепу Боррелю, в котором сказали, что они хотят начать процедуру об урегулировании споров, которая предусмотрена в самом СВПД", - добавил Лавров.

И.о. министра отметил, что "происходит примерно то, о чем предупреждал президент РФ Владимир Путин, а он говорил, что на каком-то этапе европейцы воспользуются какой-нибудь ситуацией вокруг Ирана, чтобы с облегчением свалить на Иран вину за все, что происходило". Лавров подчеркнул, что Иран "подвесил выполнение только того, что добровольно взял на себя, сверх обязательств по договору о нераспространении, сверх обязательств по соглашению с МАГАТЭ о гарантиях, сверх обязательств по дополнительному протоколу". Он еще раз напомнил, что "все, что делается в Иране в ядерной сфере, доступно и делается в присутствии инспекторов МАГАТЭ, Иран сейчас самая проверяемая страна из всех стран - членов договора о нераспространении".

Ультиматум США

"Когда европейские страны высказались за то, что Иран теперь обязан принимать меры, они выразили сожаление по поводу того, что США вышли из СВПД, но требование - жестко, с обвинительным уклоном - адресовали Ирану. Буквально вчера я прочел новость, что министр обороны ФРГ [Аннегрет Крамп-Карренбауэр] подтвердила слухи, что до того, как это письмо было написано министрами иностранных дел Великобритании, Франции и Германии, американцы выдвинули им ультиматум, пригрозив ввести 25-процентные пошлины на автомобильную и другую продукцию, если эти три страны не откажутся от СВПД и не начнут выступать за разработку нового договора, который устроит США", - рассказал и.о. министра.

Лавров указал, что, в частности, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предлагал "забыть про старую сделку и делать новую, которая будет не "сделкой Обамы", а сделкой "Трампа". "Методы, которыми пользуются наши американские партнеры, достаточно разнообразны. Что будет в будущем, я просто не могу предсказать", - резюмировал он. 

"По-честному поговорить"

Москва считает необходимым в ближайшем времени организовать встречу политдиректоров стран - участниц СВПД по иранской ядерной программе.

"Если говорить о том, что в ближайшее время мы будем делать, я считаю, что нам нужно провести как минимум встречу политдиректоров всех остающихся участников СВПД - европейской "тройки", России, Ирана - и по-честному поговорить друг с другом", - сказал он.

Лавров назвал недопустимой ситуацию, сложившуюся вокруг ядерной сделки. "Мы считаем, что европейцы должны и могут сделать гораздо больше", - отметил и.о. министра, указав что механизм для финансовых расчетов с Ираном INSTEX так и не заработал должным образом.

"Когда Иран говорит, что будет подвешивать выполнение своих добровольных обязательств, конечно, мы считаем, что это не помогает делу, дает повод тем же американцам обострять ситуацию, - обратил внимание он. - Но мы видим причины, по которым Иран вынужден так поступить".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичИранГерманияВеликобританияФранцияБольшая пресс-конференция Сергея Лаврова - 2020
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