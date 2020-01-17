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МИД России рассчитывает на сотрудничество с США по внесению филиалов ИГ в списки СБ ООН

В министерстве указали, что активность террористических группировок по-прежнему представляет угрозу для мира и безопасности

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что Вашингтон продолжит сотрудничество с Москвой по внесению филиалов ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство") в санкционные списки Совета Безопасности ООН. Об этом говорится в ответах МИД РФ на вопросы СМИ к пресс-конференции и.о. министра иностранных дел Сергея Лаврова. Ответы на вопросы, не прозвучавшие на пресс-конференции, размещены на сайте российского внешнеполитического ведомства.

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"Мы крайне обеспокоены возможным перетеканием в данный регион [Центральную Азию] ближневосточного терроризма путем использования территории Афганистана, где ширится зона контроля ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС), - указали в МИД РФ. - В этом контексте хотели бы отметить, что в мае прошлого года по российско-американской инициативе под санкции СБ ООН подведено афганское крыло ИГИЛ - "Вилайат Хорасан".

"Рассчитываем на дальнейшее сотрудничество в отношении включения в санкционный перечень Комитета СБ ООН 1267/1989/2253 других региональных филиалов ИГИЛ. Надеемся на продолжение заинтересованной, предметной дискуссии как вокруг этого вопроса, так и по другим направлениям совместных с Вашингтоном шагов по контртеррору в рамках нашего двустороннего диалога с американцами в этой сфере", - добавили в дипведомстве.

В министерстве указали, что активность террористических группировок "по-прежнему представляет серьезную, если не главную, угрозу для международного мира и безопасности". "После военного поражения в Сирии и Ираке ИГИЛ трансформировалось в разветвленную подпольную террористическую сеть, смещая вектор своей активности на другие регионы мира, - продолжили в МИД РФ. - Эта террористическая группировка продолжает вынашивать планы воссоздать халифат и стремится распространить свое влияние на Центральную и Южную Азию, нарастить присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, расширить взаимодействие с исламистами в Северной и Западной Африке".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссия
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