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Лавров: делегацию ФРГ во время визита в Москву интересовала ситуация в Ливии и экономика

Также делагацию интересовал вопрос завершения строительства газопровода "Северный поток - 2", отметил и.о. министра иностранных дел России

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Германская делегация была наиболее всего заинтересована в обсуждении ливийского конфликта и завершения строительства газопровода "Северный поток - 2" во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась 11 января в Москве. Об этом заявил в пятницу и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

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"Наших немецких коллег особенно интересовало успешное проведение Берлинской конференции по Ливии, этому много уделили времени. Они говорили, конечно, и об экономике, энергетике, о "Северном потоке - 2", - сказал он.

По словам Лаврова, встречу можно назвать конкретной и рабочей. "В этом прагматизм наших отношений с Германией", - отметил и.о. министра иностранных дел РФ.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель по приглашению президента РФ Владимира Путина посетила Россию с рабочим визитом 11 января. Лидеры обсудили актуальные темы международной повестки дня, в том числе ситуацию в Сирии, Ливии, эскалацию напряженности на Ближнем Востоке в результате американского авиаудара по аэропорту Багдада 3 января и убийства командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани. Также были затронуты темы продолжения транзита российского газа через территорию Украины и урегулирования внутриукраинского конфликта. Во время встречи Путин отметил, что РФ "высоко ценит ответственную позицию правительства ФРГ в поддержку проекта "Северный поток - 2". По словам Меркель, его реализацию необходимо довести до конца, несмотря на санкции США.

Теги
Меркель, АнгелаЛавров, Сергей ВикторовичГерманияРоссияЛивияПереговоры о перемирии в ЛивииБольшая пресс-конференция Сергея Лаврова - 2020
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