Следующее заседание группы по поправкам в Конституцию пройдет 21 января

"На следующей неделе во вторник будет заседание", - сказал он, уточнив, что в качестве места проведения выбран Московский государственный юридический университет имени О.Е Кутафина.

По словам Нилова, в пятницу на заседании было принято решение создать в группе секретариат, "где будут аккумулировать все поступающие предложения". Депутат подчеркнул, что речь идет о внесении изменений в главы Конституции РФ только с третьей по восьмую. Поправки в первую, вторую и девятую главы рассматриваться не будут.

"Сегодня шло обсуждение того, как мы будем строить работу по подготовке поправок", - добавил Нилов. Депутат подчеркнул, что группа будет работать только по направлениям, обозначенным в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию.

Глава государства в среду подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ и утвердил состав ее участников. В группу вошли 75 политиков, законодателей, ученых и общественных деятелей, а ее сопредседателями стали глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, а также директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.

Путин в послании Федеральному собранию 15 января предложил внести ряд поправок в Конституцию РФ, в том числе доверить Госдуме право утверждения кандидатуры председателя правительства РФ, вице-премьеров и федеральных министров. Президент РФ также предложил назначать руководителей силовых ведомств по итогам консультаций с Советом Федерации. Кроме того, Путин заявил о необходимости закрепить приоритет основного закона перед международными договорами в российском правовом пространстве, а также прописать в Конституции РФ ряд социальных гарантий. Путин предложил вынести пакет поправок в Конституцию РФ на голосование.