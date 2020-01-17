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Предложения по изменению Конституции РФ

Следующее заседание группы по поправкам в Конституцию пройдет 21 января

Заседание пройдет в Московском государственном юридическом университете имени О.Е Кутафина.

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию РФ проведет следующее заседание 21 января, сообщил в пятницу журналистам член группы, депутат Госдумы Ярослав Нилов.

"На следующей неделе во вторник будет заседание", - сказал он, уточнив, что в качестве места проведения выбран Московский государственный юридический университет имени О.Е Кутафина.

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По словам Нилова, в пятницу на заседании было принято решение создать в группе секретариат, "где будут аккумулировать все поступающие предложения". Депутат подчеркнул, что речь идет о внесении изменений в главы Конституции РФ только с третьей по восьмую. Поправки в первую, вторую и девятую главы рассматриваться не будут.

"Сегодня шло обсуждение того, как мы будем строить работу по подготовке поправок", - добавил Нилов. Депутат подчеркнул, что группа будет работать только по направлениям, обозначенным в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию.

Глава государства в среду подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ и утвердил состав ее участников. В группу вошли 75 политиков, законодателей, ученых и общественных деятелей, а ее сопредседателями стали глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, а также директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.

Путин в послании Федеральному собранию 15 января предложил внести ряд поправок в Конституцию РФ, в том числе доверить Госдуме право утверждения кандидатуры председателя правительства РФ, вице-премьеров и федеральных министров. Президент РФ также предложил назначать руководителей силовых ведомств по итогам консультаций с Советом Федерации. Кроме того, Путин заявил о необходимости закрепить приоритет основного закона перед международными договорами в российском правовом пространстве, а также прописать в Конституции РФ ряд социальных гарантий. Путин предложил вынести пакет поправок в Конституцию РФ на голосование.

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