Володин: "политическая острота 90-х" не вернется в парламент сегодняшней России

"Время прошло. Наверное, у всех есть понимание, что от этих острот мы все теряем. Политическая культура появилась, и повзрослели все. Будет больше диалога, будет больше обратной связи. Но это и ответственность", - сказал он, отвечая на вопрос, вернется ли "политическая острота 90-х" в парламент.

Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в среду предложил внести в конституцию целый ряд серьезных изменений. Они нацелены на изменение полномочий разных ветвей власти, обеспечение суверенитета страны и закрепление на уровне основного закона некоторых социальных гарантий. В частности, российский лидер выступил с инициативой предоставления парламенту более широких полномочий.