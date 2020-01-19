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Предложения по изменению Конституции РФ

Володин: "политическая острота 90-х" не вернется в парламент сегодняшней России

Будет больше диалога и обратной связи, отметил спикер Госдумы

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Нынешняя Россия имеет политическую культуру, поэтому возвращение в парламент "остроты 90-х" маловероятно. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

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"Время прошло. Наверное, у всех есть понимание, что от этих острот мы все теряем. Политическая культура появилась, и повзрослели все. Будет больше диалога, будет больше обратной связи. Но это и ответственность", - сказал он, отвечая на вопрос, вернется ли "политическая острота 90-х" в парламент.

Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в среду предложил внести в конституцию целый ряд серьезных изменений. Они нацелены на изменение полномочий разных ветвей власти, обеспечение суверенитета страны и закрепление на уровне основного закона некоторых социальных гарантий. В частности, российский лидер выступил с инициативой предоставления парламенту более широких полномочий.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичРоссияПредложения по изменению Конституции РФ
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