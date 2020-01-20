Песков призвал "трезво оценивать" источники, пишущие о досрочных выборах в Думу

"Мы никогда не комментируем такую неподтвержденную информацию, тем более ее очень много в последнее время. Призываем трезво оценивать всякие источники", - сказал представитель Кремля на просьбу прокомментировать публикации о том, что выборы в нижнюю палату парламента могут состояться не в 2021 году, а раньше.

15 января в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил вынести на всенародное голосование пакет поправок в Конституцию РФ, касающихся, в частности, увеличения полномочий Госдумы и Совета Федерации, закрепления статуса Госсовета и приоритета основного закона в российском правовом пространстве. В тот же день глава государства создал рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

Позднее издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источник сообщило, что в Кремле не исключают досрочных выборов в Госдуму, так как в Конституции РФ может появиться положение о самороспуске нижней палаты парламента. Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас назвал подобную информацию анекдотом и призвал СМИ не придумывать никаких глупостей.