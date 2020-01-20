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Шойгу обсудил с министром обороны Турции ситуацию в Ливии и Сирии

Стороны обсудили обстановку в Ближневосточном и Североафриканском регионах

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел в понедельник переговоры с министром обороны Турции Хулуси Акаром. Об этом сообщили журналистам в российском военном ведомстве.

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"Стороны обсудили обстановку в Ближневосточном и Североафриканском регионах, уделив внимание ситуации в Сирийской Арабской Республике и в Ливии", - сказали в министерстве.

Ранее Правительство национального согласия (ПНС) Ливии обвинило силы фельдмаршала Халифы Хафтара в нарушении перемирия после конференции в Берлине, заявив, что формирования правительства фиксируют нарушения режима прекращения огня со стороны Ливийской национальной армии (ЛНА) в районе Триполи.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичСирияТурцияРоссияКризис в СирииХафтар, ХалифаПереговоры о перемирии в Ливии
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