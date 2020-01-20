Госдума рассмотрит законопроект о введении должности зампредседателя Совбеза

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Госдума во вторник обсудит в первом чтении президентский законопроект о введении должности заместителя председателя Совета безопасности РФ. Документ был внесен в нижнюю палату главой государства 16 января.

О дружбе с Путиным и критике в свой адрес.

О дружбе с Путиным и критике в свой адрес. Высказывания Дмитрия Медведева

Согласно поправкам в закон "О безопасности", заместитель председателя Совбеза РФ входит в число постоянных членов этого органа, назначается на должность и освобождается от нее президентом. Полномочия зампреда также определяются главой государства. Назначаться на новую должность могут россияне, не имеющие гражданства иностранного государства либо вида на жительство.

16 января президент Владимир Путин своим указом ввел новую должность - заместителя председателя Совбеза РФ и назначил на эту позицию экс-премьера Дмитрия Медведева. При этом в документе оговаривается, что соответствующие изменения должны быть внесены в федеральный закон "О безопасности". Как в понедельник отметил первый замглавы думских единороссов Андрей Исаев, у парламентариев нет никаких оснований затягивать рассмотрение инициативы.

Совет безопасности РФ - конституционный совещательный орган при президенте России. Его основная задача заключается в формировании и координации государственной политики в области национальной безопасности, подготовке соответствующих решений для главы государства. Правовую основу деятельности Совета безопасности составляют Конституция РФ, федеральный закон "О безопасности", а также положение о Совете безопасности, утвержденное указом президента Владимира Путина от 6 мая 2011 года.

Согласно ст. 83 Конституции РФ, президент "формирует и возглавляет Совет безопасности". В состав Совбеза входят председатель, секретарь, постоянные члены (12 человек) и члены совета (18). Решения о назначении должностных лиц в СБ РФ принимает президент России по представлению секретаря Совбеза.