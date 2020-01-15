О дружбе с Путиным и критике в свой адрес. Высказывания Дмитрия Медведева

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 января 2020 года в отставку подало правительство России во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Он возглавлял российское правительство с 8 мая 2012 года, находился на посту семь лет и восемь месяцев.

ТАСС подготовил подборку ярких высказываний Дмитрия Медведева на различные темы.

О Владимире Путине и о себе

"В повседневной жизни мы просто друзья. Может быть, в это мало кто верит, но мы действительно не конкуренты, а близкие товарищи и друзья. 20 лет уже. Иначе бы никакой моей политической карьеры в Москве не было <...> И я, и премьер-министр Владимир Путин - мы ответственные люди. И мы практические политики, а не фантазеры, мы должны исходить из того, как проще достичь заявленных политических целей" (встреча со сторонниками, Москва, 15 октября 2011 года).

О политической карьере

"Я еще пока не очень пожилой политик. Я никогда не исключал для себя, что в будущем (пока я не собираюсь уходить из политической жизни) я буду баллотироваться в президенты, если, конечно, это будет интересно нашим людям. Если нашим людям это надоест, и они скажут мне "гудбай", в этом случае я займусь написанием мемуаров" (интервью британской газете The Times, 30 июля 2012 года).

О критике в свой адрес

"Пусть себе критикуют и президента Путина, и премьера Медведева. Это, по-моему, и есть демократия, совершенно нормальная ситуация. Так и будет дальше в социальных сетях" (на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Юрки Катайненом, 14 ноября 2012 года).

О слухах об отставке

"Я все-таки более закаленный боец, чем многие мои товарищи. Я им [членам правительства] сказал: "Ребята, вы не дергайтесь, работайте, потому что рано или поздно вас всех уволят. Так устроена жизнь" (в программе "Центральное телевидение" на телеканале НТВ, 26 мая 2013 года).

О субординации

"Коллеги, никакой демократии быть не может. Здесь один начальник - это я, а вы все выступаете в порядке предоставленного мною слова" (на встрече по вопросам безопасности дорожного движения, 29 марта 2013 года).

"Очень часто... в конце заседания правительства, когда уже никаких СМИ нет, никаких каналов нет, я вообще всех приглашенных прошу удалиться, поблагодарив их за участие, - и оставляю только членов правительства. И уже им объясняю про "политику партии", как говорили в советские времена, то есть указываю на отдельные недостатки в их работе" (в программе "Разговор с Дмитрием Медведевым", 5 декабря 2019 года).

О партийности

"Партийные билеты нужно осовременивать <...> Еще круче было бы вшивать чип под кожу, чтобы он [член партии] никуда не убёг... Тогда сразу будет понятно, где и в каком месте ночевал тот или иной член партии" (выступление на заседании Генсовета "Единой России", 26 мая 2012 года.).

О поиске источников государственных доходов

"Нам нужны, может быть, не сверхъестественные, но в целом новые идеи о том, откуда деньги брать" (на совещании правительства по вопросу долгосрочной тарифной политики на железнодорожном транспорте, 6 августа 2012 года).

Об отсутствии денег в бюджете

"Просто денег нет сейчас <...> Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья" (на встрече с жителями Феодосии, 23 мая 2016 года).

О доходах населения

"Важнее всего самочувствие людей и их ощущения. Если они понимают, что их доходы стабильны или - еще лучше - растут, то это хорошо. Если они считают, что все-таки их материальное благополучие ухудшается, то это очень плохо, это тревожный сигнал для государства" (в программе "Разговор с Дмитрием Медведевым", 5 декабря 2019 года).

О самом сложном решении

"Одно из самых сложных решений для меня и правительства, для президента страны - это решение по пенсионной реформе. Очень сложное, нервное, в чем-то с тяжелыми ожиданиями. И откровенно сказать, никому такое решение и принимать не хотелось, это понятно абсолютно. Но его нужно было принять для того, чтобы наша экономика могла развиваться. А стало быть, люди наши жили в нормальных условиях. Чтобы финансовая система работала, чтобы она не задыхалась. Это было одним из самых сложных и тяжелых решений" (в программе "Разговор с Дмитрием Медведевым", 5 декабря 2019 года).

О развитии конкуренции

"Значительная часть людей, которые на протяжении десятилетий сидят за этим столом [правительства РФ], они не заинтересованы ни в какой конкуренции просто потому, что они отстаивают позицию отрасли, а так быть не должно. Поэтому, если уж и бороться за конкуренцию, нужно начать бороться с самими собой" (на заседании Открытого правительства, 27 июня 2012 года).

О приватизации

"Не важно, какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей. Применительно к приватизации - не важно, кто приобретает, лишь бы за хорошие деньги" (программа "Разговор с Дмитрием Медведевым", 15 декабря 2016 года).

Об отношениях с Украиной

"Что бы там ни говорили украинские правители, то, что произошло со светом (прекращение поставок электроэнергии в Крым из Украины - прим. ТАСС), иначе как геноцид не назвать. Это совершенно хамская, абсолютно отмороженная, как говорят в народе, позиция. Ну как это назвать? Это свинство просто" (интервью российским телеканалам, 9 декабря 2015 года).

О западных партнерах

"Наши западные партнеры подчас ведут себя как слон в посудной лавке. Залезают, все громят внутри, а потом не понимают, что с этим делать" (интервью телеканалу Russia Today, 4 августа 2013 года).

О западных санкциях

"Мы до последнего надеялись, что наши зарубежные коллегии поймут, что санкции - это тупиковый путь, они никому не нужны. Но они не поняли" (на заседании правительства РФ, 7 августа 2014 года).

"Мы никогда не будем просить отмены этих санкций. Сами придут и скажут: давайте наконец со всем этим покончим, потому что никому не лучше, всем только хуже" (интервью журналу Time, 15 февраля 2016 года).

"Кому от этого стало хорошо? Американцам, кстати, от этого ни холодно, ни жарко, потому что у них как было приблизительно $25 млрд торгового оборота с нами, так и осталось. Они ничего не потеряли <...> А европейцы сдулись вдвое" (в программе "Разговор с Дмитрием Медведевым", 5 декабря 2019 года).

Об отношениях с партнерами по ВТО

"Нас 17 лет держали в прихожей, где мы упорно доказывали, что достойны войти в мировое торговое сообщество... Теперь у нас есть полное право требовать соблюдения установленных правил и норм от других стран - участниц ВТО. Не нужно стесняться. Там, где это обоснованно и законно, можно и зубы показать!" (выступление с ежегодным отчетом правительства в Госдуме РФ, 22 апреля 2014 года)

О ностальгии по Советскому Союзу

"Человеческая память так устроена, что, если не отбрасывать плохие вещи, человек не сможет жить. Его разорвет. Есть определенная идеализация <...> Но нельзя идеализировать Советский Союз. Я скажу прямо. Абсолютное большинство современной молодежи там просто не смогло бы жить <...> Но ни в коем случае его нельзя зачеркивать. Советский Союз - это наша история, противоречивая, но очень важная" (в программе "Разговор с Дмитрием Медведевым", 5 декабря 2019 года).

О дорогах

"В условной Скандинавии, там климат не лучше нашего, или в Канаде тоже не лучше нашего, но никаких вспучиваний не бывает, никаких провалов после наводнений тоже не бывает. Значит, просто технологии нормально соблюдаются, и воруют меньше гораздо" (селекторное совещание по улучшению качества региональных и муниципальных дорог, 29 апреля 2016 года).

О низких зарплатах учителей

"Это призвание [профессия учителя], а если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где можно сделать это быстрее и лучше. Тот же самый бизнес" (на встрече с участниками форума "Территория смыслов", 4 августа 2016 года).

Об искусственном разуме

"Правительствам во всем мире надо торопиться, пока к власти не пришел искусственный суперинтеллект, и не поменял нам всем органы, и не нажал кнопку delete для того, чтобы обнулить наши мозги" (выступление на форуме "Открытые инновации" в Сколково, 23 октября 2017 года).

О Нобелевской премии

"По поводу Нобелевской премии не знаю. Наверное, получить ее не более трудно, чем стать чемпионом мира по футболу" (на заседании оргкомитета по проведению Международного года Периодической таблицы химических элементов, 6 февраля 2019 года).

О докторской диссертации

"Я вот одно время думал докторскую написать и решил, что я этого делать не буду. Потому что это будет очень смешно смотреться" (на встрече с аспирантами российских вузов, 26 марта 2013 года).

О своем прозвище

"Когда меня в интернете называют Димоном, это нормально абсолютно, по-человечески. Там же среда такая <...> Ну что, Димон? Меня так и в детстве называли. Да ну, ерунда это" (интервью газете "Комсомольская правда", 22 мая 2013 года).

О своей жизненной философии

"Всегда быть подтянутым и улыбаться - это и есть моя жизненная философия" (на встрече со студентами Московского института стали и сплавов, 24 января 2014 года).

"Вообще, я оптимист. Все будет хорошо в исторической перспективе, а сейчас будет сложно. Человечество бы вообще исчезло, если бы в конечном счете не было в исторической перспективе все хорошо" (в программе "Разговор с Дмитрием Медведевым", 5 декабря 2019 года).