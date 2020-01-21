Крашенинников: лица, по долгу службы жившие за границей, не лишатся прав на высокие посты

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Жители Крыма и лица, которые из-за учебы, работы или по долгу службы провели длительное время за границей, смогут занимать высокие государственные посты вплоть до президентского на основаниях, предусмотренных для всех россиян в поправке к Конституции РФ, предложенной президентом. Такое пояснение во вторник дал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Это очень важно, особенно по Крыму и Севастополю, эта оговорка есть в тексте. Поэтому их права никак не будут ущемлены. А с точки зрения дипломатов, военнослужащих, других граждан, которые по каким-то причинам на какое-то время уехали, на учебу, например, или осуществлять свои полномочия, конечно, это тоже будет учитываться", - сказал депутат, отвечая на вопрос ТАСС.

Крашенинников подчеркнул, что у таких лиц "постоянное место жительства все-таки определено как РФ, поэтому их права тоже никак не затрагиваются". При этом он допустил, что в случае необходимости в предложенном президентом законопроекте данный момент будет дополнительно уточнен.

Глава комитета также сообщил, что сейчас ведется анализ перечня документов, которые российские граждане получают для временного пребывания в других странах. "У нас есть целый перечень документов, который устанавливает эти моменты. Например, разрешение на долгосрочное пребывание в ЕС, разрешение на пребывание в Германии, - пояснил Крашенинников. - Мы сейчас эти все документы поднимем, чтобы не было какого-то двойного толкования". "Я думаю, если это понадобится [разработка уточняющих поправок], мы это сделаем", - резюмировал он.