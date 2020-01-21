Чупшева: Белоусов отличается колоссальной работоспособностью и интуицией

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Андрей Белоусов, назначенный во вторник первым вице-премьером РФ, отличается работоспособностью, интуицией и тем, что всегда доводит до конца все свои начинания. Об этом сообщила ТАСС гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева, комментируя назначение.

"Сейчас правительству необходимо решить сложные задачи, потому что время идет, и никто не снимал ни сроков, ни целей, которые обозначил президент еще в прошлом году в послании. Я желаю Андрею Рэмовичу, чтобы все получилось, команде, которая была представлена сегодня. Агентство стратегических инициатив готово поддерживать все проекты и инициативы президента и помогать, работать вместе с командой Белоусова. Он в первую очередь - стратег, он обладает колоссальной работоспособностью, интуицией, все, что он начинает, он всегда доводит до конечного результата", - сказала она.

Говоря о личных качествах первого вице-премьера, Чупшева отметила его профессионализм, который "помогает при решении самых сложных задач предлагать нетривиальные решения, чтобы быстро и эффективно добиваться результата".

"Эти качества помогут нынешнему правительству обеспечить реализацию высоких задач, поставленных президентом. Мы знаем, как работал Белоусов на посту министра экономического развития, как в роли помощника президента активно участвовал в инициации национальных проектов, имел прямое отношение ко всем показателям и реформам, которые закладывались. Он как никто другой понимает те задачи, которые были сформулированы, и как никто другой знает, как их решать", - добавила гендиректор АСИ.