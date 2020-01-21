Гендиректор АСИ Чупшева считает нового главу МЭР Решетникова эффективным управленцем

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Бывший губернатор Пермского края Максим Решетников, который стал главой Минэкономразвития РФ, является эффективным управленцем и реформатором, который хорошо знает специфику работы федеральных органов власти, но также понимает проблемы территорий. Такое мнение высказала ТАСС глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал указ о назначении Решетникова новым главой Минэкономразвития.

"Он очень эффективный управленец. Кроме того, экономика - это та область, в которой Максим Решетников точно чувствует себя как рыба в воде. Здесь действительно пригодятся его опыт, знания, профессионализм. И, я думаю, в министерстве экономического развития [РФ] появятся новые идеи, новые предложения, потому что Максима можно назвать реформатором", - считает она.

Чупшева пояснила, что знакома с Решетниковым еще со времени его работы в правительстве Москвы, где он курировал блок экономики и инвестиций. "Так же продолжили работу, когда его уже назначили в Пермской край. Мы работали и в рамках национального рейтинга инвестиционного климата (который ежегодно составляется АСИ - прим. ТАСС), и в рамках других проектов - социальных, образовательных, и в рамках обмена лучшими практиками", - добавила она.

Как отмечает Чупшева, Решетников знает особенности работы как "на местах", так и в федеральных органах власти. По мнению главы АСИ, важная черта Решетникова, которая поможет ему на посту главы МЭР, - его умение предлагать новые решения проблем.

Решетников является членом высшего совета политической партии "Единая Россия". Он работал на посту губернатора Пермского края с сентября 2017 года. Также возглавлял рабочую группу Госсовета РФ по направлению "Экономика и финансы". Решетников окончил программу подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую еще называют "школой губернаторов". Она была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.