Глава Минвостокразвития рассказал, какие задачи поставлены перед его ведомством

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Поставленные перед Минвостокразвития задачи сохраняются, главной из них остается комплексное развитие регионов Дальнего Востока и Арктики. Об этом сообщил во вторник глава министерства Александр Козлов, который сохранил пост в новом составе российского правительства.

Указами президента РФ 21 января утверждена структура правительства РФ и его новый состав. Двенадцать министров сохранили свои посты в новом составе правительства. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, министром по развитию Дальнего Востока и Арктики остался Козлов.

"Задачи, поставленные перед министерством, сохраняются. Самая главная - это комплексное развитие дальневосточных и арктических регионов. Работаем в прежнем режиме, не сбавляя темпов. Спасибо руководителям за оказанное доверие", - привели слова министра в пресс-службе Минвостокразвития.

Правительство РФ 15 января в полном составе подало в отставку в связи с предложенными Путиным преобразованиями. На следующий день депутаты Госдумы согласовали кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность нового премьер-министра.

О министерстве

Министерство РФ по развитию Дальнего Востока было создано в 2012 году. Оно координирует деятельность по реализации государственных и федеральных целевых программ на Дальнем Востоке, управляет федеральным имуществом в ДФО. В феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче Минвостокразвития РФ функций по развитию Арктики и о соответствующем переименовании министерства.

Президент 18 мая 2018 года подписал указ о назначении Козлова министром РФ по развитию Дальнего Востока. Занимавший с 2015 года пост губернатора Амурской области Козлов сменил на этом посту Александра Галушку и стал третьим министром, отвечающим за развитие Дальнего Востока. На госслужбу он перешел из угледобывающей отрасли в 2011 году, работал в министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ Амурской области, возглавлял региональное министерство ЖКХ, в 2014-2015 гг. был мэром Благовещенска.