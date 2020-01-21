Драпеко заявила, что Любимова успешно справлялась со своим направлением в Минкультуры

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко назвала достойным назначение Ольги Любимовой на пост нового министра культуры РФ. По ее словам, Любимова успешно справлялась со своим непростым участком работы, отвечая за кинематографию в Минкультуры.

"Она занималась кинематографией, у нее очень тяжелый участок был, и она с ним вполне справлялась. Поэтому я считаю, что это назначение вполне достойное, мы [в комитете] будем ей всячески помогать, поддерживать", - сообщила Драпеко ТАСС. По ее словам, Любимова неоднократно бывала на заседаниях профильного думского комитета и хорошо знакома депутатам.

Драпеко отметила, что и с ушедшим с поста Владимиром Мединским у парламентариев сложились "нормальные, хорошие, оперативные отношения".

Президент РФ Владимир Путин во вторник назначил министром культуры РФ Ольгу Любимову, которая ранее возглавляла департамент кинематографии Минкультуры. Во главе ведомства она сменила Владимира Мединского, руководившего министерством с 2012 года.