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Формирование правительства России

Сергей Пахомов: сферы строительства и ЖКХ получат развитие при новом кабмине

Первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ отметил, что в управление сферой вошли хорошо знающие эту отрасль люди

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства в России будут развиваться при новом составе правительства, в него вошли хорошо знающие эту отрасль люди. Такое мнение высказал ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов (фракция "Единая Россия").

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Кто вошел в состав нового правительства

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина свой пост в новом правительстве сохранил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, а вице-премьером РФ стал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительств Марат Хуснуллин.

"Сохранение Якушева говорит о том, что тот ритм, то направление работы, которое министр определил, тот опыт работы, который он приобрел, работая [губернатором] в Тюмени, это все в совокупности привело к переназначению. Тут я могу только порадоваться за то, что такой профессиональный человек, как Якушев, сохранил свою должность", - сказал Пахомов.

Говоря о Хуснуллине, депутат заметил, что он "человек достаточно известный, известный тем, что досконально знает стройку, не по слухам, а как она есть". "Строительство живет без отрыва от ЖКХ. Есть надежды на развитие всей отрасли, в том числе, на понимание того, что любое новое строительство должно быть обеспечено соответствующими сетями ЖКХ. Я уверен, что это понимание у него есть", - резюмировал Пахомов.

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РоссияФормирование правительства России
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