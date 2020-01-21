Кадыров рассчитывает на тесное взаимодействие нового правительства России с регионами

ГРОЗНЫЙ, 22 января. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что новое правительство РФ при тесном взаимодействии с регионами достигнет поставленных президентом РФ Владимиром Путиным целей. Об этом он написал в своем канале в Telegram.

"Известно, что перед правительством поставлены колоссальные задачи, сформулированные в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Уверен, что при тесном взаимодействии с регионами они будут реализованы. Сегодня каждый руководитель, независимо от занимаемой должности, обязан трудиться с утроенной энергией", - написал он.

Президент России Владимир Путин во вторник утвердил новую структуру и состав правительства, которое возглавил Михаил Мишустин. Согласно указам, подписанным главой государства, кабинет будет состоять из 31 человека, включая премьер-министра и его заместителей.

Серьезнее всего обновился социальный блок, в котором сменились все министры, частичному обновлению подвергся финансово-экономический блок кабмина, а почти все руководители силовых ведомств сохранили свои посты.