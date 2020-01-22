Матвиенко считает голосование по поправкам в Конституцию истинно демократическим подходом

"Хочу особо подчеркнуть, что президент поручил провести широкое общественное обсуждение изменений в Конституцию, получить поддержку граждан. С этой целью будет организовано общероссийское голосование. Считаю, что это такой истинно демократический подход", - сказала Матвиенко, выступая на заседании Совфеда.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас сообщил ТАСС, что общероссийское голосование, предусмотренное ст. 2 внесенного президентом проекта закона о поправке к Конституции РФ, пройдет тогда, когда закон уже будет принят парламентом, "голосование будет проходить по закону в целом, а не по отдельным его положениям". Он уточнил, что рабочая группа в ближайшее время обсудит процедуру голосования и принципы его организации.

Президент России Владимир Путин ранее внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции. В него вошли все предложения, о которых глава государства говорил 15 января в послании Федеральному собранию.