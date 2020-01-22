Довыборы в Госдуму по округу депутата Левина в Пензенской области пройдут в сентябре

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Дополнительные выборы в Госдуму по Лермонтовскому одномандатному округу в Пензенской области, депутат от которого Леонид Левин ("Справедливая Россия") перешел на работу в аппарат правительства РФ, пройдут в единый день голосования 13 сентября 2020 года. Об этом сообщил ТАСС в среду член Центризбиркома России Евгений Шевченко.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду подписал распоряжение об утверждении новой структуры аппарата правительства. Согласно документу, глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин назначен заместителем руководителя аппарата.

"В соответствии со статьей 97 федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" дополнительные выборы депутата Госдумы по Лермонтовскому одномандатному округу номер 147 (Пензенская область) состоятся в единый день голосования 13 сентября 2020 года", - сказал Шевченко.

Он отметил, что 13 сентября пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы по двум одномандатным округам: в Курской области (Сеймский округ номер 110) и в Пензенской области (Лермонтовский округ номер 147).

Шевченко также добавил, что ЦИК России назначает дополнительные выборы не позднее, чем за 85 дней до дня голосования.