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Экс-полпред Матовников поблагодарил глав субъектов СКФО за работу

Ранее его назначили заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками

ПЯТИГОРСК, 22 января. /ТАСС/. Александр Матовников, который занимал должность полномочного представителя президента в СКФО, поблагодарил глав субъектов за работу и выразил уверенность в позитивных переменах в округе.

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Биография Александра Матовникова

Александр Матовников, освобожденный от должности полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), назначен заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками. Соответствующий указ президента РФ опубликован на сайте Кремля.

"Сердечно благодарю всех вас за сотрудничество и поддержку в течение моей работы в должности полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе", - написал Матовников на своей странице в Instagram в среду.

Он выразил слова признательности главам субъектов округа "за общее стремление к единым целям по улучшению уровня жизни каждого человека".

"Уверен, впереди наши регионы ждут большие позитивные перемены. Отдельное спасибо - моим соратникам и коллегам. Я чувствовал ваше надежное плечо, на которое всегда мог опереться", - написал экс-полпред.

Теги
РоссияМатовников, Александр Анатольевич
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