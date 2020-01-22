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Хинштейн заявил, что работа комитета Госдумы по информполитике будет максимально открытой

Новый председатель комитета поблагодарил коллег за доверие и поддержку

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Хинштейн, утвержденный в среду председателем думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, заверил, что будет строить работу комитета по принципу открытости.

"Благодарю коллег за доверие и поддержку. Намерен и далее строить свою работу по принципу максимальной открытости", - написал он в Twitter.

Госдума на заседании в среду единогласно приняла решение о назначении Хинштейна председателем комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Этот пост до него занимал справоросс Леонид Левин, сложивший депутатские полномочия в связи с назначением на должность замглавы аппарата правительства РФ. До этого Хинштейн занимал в Госдуме пост заместителя председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Данное назначение потребовало консультаций между фракциями "Единая Россия" и "Справедливая Россия". В рамках пакетного соглашения члены фракции справороссов, в которую входил Левин, возглавляли три комитета, в том числе комитет по информационной политике. Как сказал журналистам руководитель думских единороссов, вице-спикер Сергей Неверов, этот комитет теперь отходит парламентскому большинству. Взамен "Справедливая Россия" получила комитет по делам национальностей, который возглавит депутат от этой фракции Олег Николаев.

Теги
Неверов, Сергей ИвановичРоссияЛевин, Леонид ЛеонидовичХинштейн, Александр Евсеевич
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