Хинштейн заявил, что работа комитета Госдумы по информполитике будет максимально открытой

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Хинштейн, утвержденный в среду председателем думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, заверил, что будет строить работу комитета по принципу открытости.

"Благодарю коллег за доверие и поддержку. Намерен и далее строить свою работу по принципу максимальной открытости", - написал он в Twitter.

Госдума на заседании в среду единогласно приняла решение о назначении Хинштейна председателем комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Этот пост до него занимал справоросс Леонид Левин, сложивший депутатские полномочия в связи с назначением на должность замглавы аппарата правительства РФ. До этого Хинштейн занимал в Госдуме пост заместителя председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Данное назначение потребовало консультаций между фракциями "Единая Россия" и "Справедливая Россия". В рамках пакетного соглашения члены фракции справороссов, в которую входил Левин, возглавляли три комитета, в том числе комитет по информационной политике. Как сказал журналистам руководитель думских единороссов, вице-спикер Сергей Неверов, этот комитет теперь отходит парламентскому большинству. Взамен "Справедливая Россия" получила комитет по делам национальностей, который возглавит депутат от этой фракции Олег Николаев.