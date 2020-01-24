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Дело Александра Винника

Посольство России в Греции получило уведомление о выдаче Винника во Францию

Ранее россиянина, который в течение 2,5 года находился в греческой тюрьме, экстрадировали во Францию

АФИНЫ, 24 января. /ТАСС/. Власти Греции уведомили посольство РФ в Афинах о выдаче во Францию российского гражданина Александра Винника, который в течение 2,5 года находился в греческой тюрьме. Об этом сообщили в пятницу корреспонденту ТАСС в российском диппредставительстве.

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Что известно о деле Александра Винника

"Посольством получено официальное уведомление греческой стороны о том, что Александр Винник экстрадирован во Францию", - отметил дипломат.

В четверг специалист по информационным технологиям Александр Винник, задержанный в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд, был экстрадирован во Францию. Окончательное решение принял Госсовет - Верховный административный суд Греции. Кроме Франции, экстрадиции Винника добивались Россия и США. Россиянин выдвинутые против него обвинения отрицал и выражал согласие на экстрадицию на родину.

Теги
ГрецияРоссияДело Александра Винника
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