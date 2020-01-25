Бастрыкин заявил, что Краснов укрепит единство закона и справедливости в РФ

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин уверен, что Краснов на посту Генерального прокурора РФ сможет достичь больших успехов в укреплении единства закона и справедливости, сохранив традиции. Об этом говорится в сообщении главы СК.

"Уверен, что в новом статусе Вы с той же отдачей продолжите служить интересам граждан и государства, обеспечите дальнейший действенный надзор за соблюдением законодательства, сумеете достичь еще больших успехов в укреплении единства закона и справедливости, сохранив славные традиции российской прокуратуры", - написал Бастрыкин в субботу на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Глава Следственного комитета подчеркнул, что назначение Игоря Краснова является достойной оценкой его заслуг перед отечеством, а служба - примером высокой компетентности и личной ответственности.

20 января президент РФ Владимир Путин предложил освободить Юрия Чайку от должности генпрокурора в связи с переходом на другую работу и внес в Совет Федерации кандидатуру Игоря Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры РФ. 22 января Совфед утвердил Краснова генеральным прокурором.