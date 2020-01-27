Защита пенсионеров от роста цен стала темой обсуждения поправки в Конституцию в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 27 января. /ТАСС/. Индексация пенсий и защита пенсионеров от роста цен, а также индексация минимального размера оплаты труда (МРОТ) и усиление роли местного самоуправления стали в понедельник основными темами при обсуждении законопроекта о поправке в Конституцию РФ на встрече члена рабочей группы, председателя Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидова с преподавателями и студентами Юридического института Дагестанского госуниверситета (ДГУ), передает корреспондент ТАСС.

Госдума 23 января приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправках в Конституцию. Так, статью 75 предлагается дополнить положением, что в России гарантируется МРОТ, который должен быть "не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ", и "индексация социальных пособий и иных социальных выплат", в том числе обязательство государства осуществлять регулярную индексацию пенсий. Поправки также фиксируют в основном законе, что органы местного самоуправления и государственной власти входят в единую систему публичной власти в стране.

"Нам очень важно знать ваше мнение, нам очень важно услышать ваши предложения. Это такая рабочая встреча, которая пойдет на пользу в целом нам, представителям рабочей группы", - сказал спикер парламента Дагестана на встрече в Махачкале.

Он отметил важность поправок, которые касаются социальных обязательств государства. "Теперь мы четко пропишем, что минимальный размер оплаты труда должен позволять человеку достойно жить, питаться, покупать предметы первой необходимости. И что пенсии в России всегда будут индексироваться, никогда больше не пострадают от возможного роста цен. Почему надо в Конституции это прописать? Для того, чтобы эти положения были незыблемы", - сказал Шихсаидов.

Председатель Народного Собрания региона отметил, что "достоинство граждан заключается в возможности участвовать в принятии решений". "Поэтому президент и говорит об усилении местного самоуправления, о единой системе публичной власти, о большей влиятельности губернаторов. О том, что теперь Государственная Дума будет утверждать и председателя правительства, и вице-премьеров, и всех министров", - пояснил Шихсаидов.

Услышать мнение всех

Доцент кафедры конституционного и международного права Дагестанского госуниверситета Татьяна Беджанова отметила, что вопрос об увеличении прожиточного минимума является "одним из ключевых и требует более глубокой проработки".

"Более внимательного отношения требует и вопрос о местном самоуправлении. Здесь очень много важных моментов, над которыми можно было бы работать. Эта корректировка, конечно, необходима. Речь, наверное, будет идти об изменениях в главу 8 [Конституции], посвященной местному самоуправлению, но этот вопрос требует более глубокого изучения и проработки, чтобы не было антагонизма между статьей 12 первой главы и самим содержанием этого вопроса", - сказала преподаватель.

Он также подняла вопрос о Госсовете и распределении полномочий по принципу разделения властей. "Госсовет создавался в 2000-е годы как орган по укреплению федеративных отношений. Как он будет вписываться в систему разделения властей, каково его назначение? Действительно, этот вопрос вызывает обсуждения среди специалистов, углубленно им занимающихся", - сообщила Беджанова.

Шихсаидов в завершение отметил, что встреча с общественностью - "сверка часов". "Это выход в народ, чтобы понять, какие изменения нужны для молодежи, для людей. И сегодня я услышал очень много предложений, которые мы будем обсуждать в рабочей группе, чтобы подготовить предложения для президента по изменениям в Конституцию", - сообщил он журналистам.

О поправке к Конституции

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил внести ряд изменений в Конституцию. 23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. На подготовку поправок ко второму чтению, которое может состояться, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, 11 февраля, отведено 15 дней.

Предусматривается в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.