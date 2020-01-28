Слуцкий: Зеленский в угоду западным кураторам обвинил СССР в участии в развязывании войны

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о якобы причастности СССР к развязыванию Второй мировой войны говорят о его намерении угодить кураторам с Запада, а также об отсутствии самостоятельности у украинского государства. Такое мнение высказал во вторник журналистам председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Битва за Варшаву: как Россия и Польша могли бы вернуться к добрососедству

"Заявление Зеленского о причастности СССР к развязыванию Второй мировой войны свидетельствует о том, что Украина до сих пор является территорией внешнего управления. В угоду западным кураторам Киева нынешний украинский лидер встал на сторону исторической лжи, а отнюдь не правды", - сказал Слуцкий, подчеркнув, что "это стыдно и кощунственно по отношению к памяти павших в борьбе с фашизмом".

"Подобные заявления оскорбляют также ветеранов, победивших в самой страшной и кровопролитной войне, где русские и украинцы стояли плечом к плечу", - напомнил глава комитета.

Слуцкий указал на то, что в год 75-летия юбилея Великой Победы "недопустимы попытки вычеркнуть из истории подвиг советских воинов". "Мы как наследники победителей будем последовательно бороться с этим на всех уровнях и международных площадках", - резюмировал парламентарий.

Зеленский во время своего визита в Польшу обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны наравне с фашистской Германией. По его словам, Польша и польский народ первыми ощутили на себе "сговор тоталитарных режимов", что и привело к началу войны.