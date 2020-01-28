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Предложения по изменениям в Конституции

В Хабаровском крае предложили закрепить размер пенсии в Конституции России

В регионе также озвучили предложения о совершенствовании подходов к оценке прожиточного минимума, потребительской корзины с учетом особенностей каждого субъекта страны

ХАБАРОВСК, 28 января. /ТАСС/. Представители общественных объединений, партий и жители Хабаровского края внесли предложения по поправке к Конституции РФ, касающиеся закрепления размера пенсии в основном законе страны, сообщил во вторник ТАСС председатель Общественной палаты края Андрей Белоглазов.

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Во вторник в Хабаровске состоялись общественные слушания по реализации задач послания президента РФ Федеральному собранию и законодательных инициатив по поправке к Конституции РФ. Участие в слушаниях приняли свыше 100 человек: представители общественных организаций и объединений, духовенства, партий, жители города и края.

"Одно из предложений касалось закрепления в Конституции РФ определенного размера пенсии. Все предложения мы попросили направить нам до 30 января, мы соберем их, обработаем и 31 января направим в Общественную палату РФ", - сказал Белоглазов.

Как пояснила во время слушаний представитель регионального отделения Союза пенсионеров России Анаида Акопян, в будущем вновь может встать вопрос повышения пенсионного возраста. "Если мы государство социальное, мы должны видеть гарантии государства, что пенсия должна быть у всех, возможно, нужно сказать, что размер пенсии не может быть ниже такого-то уровня", - сказала Акопян.

Озвученные во время слушаний предложения касались совершенствования подходов к оценке прожиточного минимума, потребительской корзины с учетом особенностей каждого региона страны, борьбы с бедностью. Собравшиеся также предлагали закрепить, что президентом может быть гражданин РФ, родившийся на территории страны. "Оговорено, что президент не может иметь гражданства [второго]. Я внес предложение, что это гражданин РФ, родившийся на территории России", - сказал заместитель председателя Законодательной думы Хабаровского края, руководитель фракции "Единая Россия" в думе Геннадий Мальцев.

Член Общественной палаты Хабаровского края, председатель Хабаровского городского союза женщин Альбина Коровина предложила изложить одну из статей Конституции РФ в другой редакции. "Такое предложение. В статье 13 [Конституции значится]: в РФ признается идеологическое многообразие, никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной и обязательной. Я предлагаю изложить в такой последовательности: приоритетной государственной идеологией является идеология гуманизма, семьи и семейных ценностей. На этой основе строится наше государство, государство - это общество и общество представляет все государство", - сказала она.

О поправке

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. На подготовку законопроекта ко второму чтению, которое может состояться, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, 11 февраля, отведено 15 дней. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ.

Теги
РоссияХабаровский крайДальний ВостокПредложения по изменениям в Конституции
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