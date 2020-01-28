Володин: избрание Толстого вице-спикером ПАСЕ позволит развивать ее как площадку диалога

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Избрание зампредседателя Госдумы Петра Толстого на пост вице-спикера Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) позволит развивать ее как "реальную межпарламентскую площадку для конструктивного диалога". Об этом заявил во вторник председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Петр Толстой последовательно отстаивает интересы нашей страны на международных площадках", - указал спикер, слова которого приводит пресс-служба Госдумы. Он напомнил, что в прошлом году Толстой активно участвовал в переговорах по восстановлению полномочий российской делегации в ПАСЕ и "сейчас работает как глава российской делегации".

"Избрание Петра Олеговича на пост вице-спикера Парламентской ассамблеи Совета Европы позволит развивать ассамблею как реальную межпарламентскую площадку для конструктивного диалога", - убежден Володин.

Ранее депутаты ПАСЕ избрали вице-спикером руководителя российской делегации в ассамблее, заместителя председателя Госдумы Толстого.

Всего в голосовании приняли участие 252 парламентария из 321, 132 делегата ПАСЕ высказались в поддержку кандидатуры Толстого, 117 были против, сообщил ведущий заседания. Таким образом, констатировал он, Толстой "получил абсолютное большинство от участвовавших голосов".

В общей сложности у председателя ПАСЕ есть двадцать заместителей. Они избираются в начале каждого года на зимней сессии ассамблеи. Традиционно вице-спикеры выполняют функции председателя в его отсутствие, в частности ведут заседание во время дебатов и принимают участие в заседаниях Бюро ПАСЕ. Также они по поручению председателя могут выполнять определенные представительские функции.