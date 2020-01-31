{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Предложения по изменениям в Конституции

Жители Кирова предложили запретить двойное гражданство для прокуроров

Заместитель председателя Общественной палаты региона Роман Береснев отметил, что все предложения направят для изучения рабочей группой

КИРОВ, 31 января. /ТАСС/. Участники прошедших в Кирове общественных обсуждений послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию и законопроекта о поправке к Конституции РФ предложили распространить запрет иметь иностранное гражданство или вид на жительство на прокуроров, сообщил ТАСС заместитель председателя Общественной палаты региона Роман Береснев после общественного обсуждения.

На эту тему
Путин внес в Думу проект закона о поправке к Конституции. Какие положения она затрагивает

Ранее Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом законопроект о поправке к Конституции РФ. По словам Береснева, в общественных слушаниях в Кирове приняли участие около 150 человек: представители общественных организаций и объединений, политики, руководители государственных и муниципальных организаций, заинтересованные граждане. Инициатором обсуждений выступила Общественная палата региона.

"Мы обсудили поправки в Конституцию РФ. Одна из ключевых поправок, о которой мы говорили, касается индексации пенсий работающим пенсионерам, и о том, чтобы это было ежегодно. Также были предложения о том, чтобы на прокуроров субъектов РФ распространялся запрет обладать иностранным гражданством и всеми видами на жительство. Были серьезные предложения со стороны юридического сообщества по поводу конструкции власти, порядка формирования Совета Федерации", - сказал Береснев.

По его словам, все высказанные в ходе обсуждения предложения будут переданы в федеральную Общественную палату. "Любой голос должен быть услышан, мы все предложения направим для изучения рабочей группой", - сказал Береснев.

О поправке

Законопроект о поправке к Конституции России был одобрен Госдумой 23 января. На подготовку законопроекта ко второму чтению, которое планируется провести 11 февраля, отведено 15 дней. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ.

Теги
РоссияКировская областьПредложения по изменениям в Конституции
Реклама на ТАСС
Отставки и назначения
Глава горсовета Керчи написала заявление об отставке после скандала с блокадниками
Ранее Мая Хужина заявила, что не видит своей вины в скандале с блокадниками
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС