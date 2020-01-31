Жители Кирова предложили запретить двойное гражданство для прокуроров

КИРОВ, 31 января. /ТАСС/. Участники прошедших в Кирове общественных обсуждений послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию и законопроекта о поправке к Конституции РФ предложили распространить запрет иметь иностранное гражданство или вид на жительство на прокуроров, сообщил ТАСС заместитель председателя Общественной палаты региона Роман Береснев после общественного обсуждения.

Ранее Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом законопроект о поправке к Конституции РФ. По словам Береснева, в общественных слушаниях в Кирове приняли участие около 150 человек: представители общественных организаций и объединений, политики, руководители государственных и муниципальных организаций, заинтересованные граждане. Инициатором обсуждений выступила Общественная палата региона.

"Мы обсудили поправки в Конституцию РФ. Одна из ключевых поправок, о которой мы говорили, касается индексации пенсий работающим пенсионерам, и о том, чтобы это было ежегодно. Также были предложения о том, чтобы на прокуроров субъектов РФ распространялся запрет обладать иностранным гражданством и всеми видами на жительство. Были серьезные предложения со стороны юридического сообщества по поводу конструкции власти, порядка формирования Совета Федерации", - сказал Береснев.

По его словам, все высказанные в ходе обсуждения предложения будут переданы в федеральную Общественную палату. "Любой голос должен быть услышан, мы все предложения направим для изучения рабочей группой", - сказал Береснев.

О поправке

Законопроект о поправке к Конституции России был одобрен Госдумой 23 января. На подготовку законопроекта ко второму чтению, которое планируется провести 11 февраля, отведено 15 дней. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ.