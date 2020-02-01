Мишустин проведет переговоры с Токаевым и Назарбаевым в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 1 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проведет в субботу в столице Казахстана встречи с президентом этого государства Касым-Жомартом Токаевым и бывшим президентом страны Нурсултаном Назарбаевым.

Мишустин прилетел в Нур-Султан в пятницу из Алма-Аты, где принимал участие в заседании Евразийского межправительственного совета и выступил на форуме, посвященном цифровой экономике.

Казахстан - первое зарубежное государство, которое Мишустин посещает в качестве председателя правительства России. На встрече со своим казахстанским коллегой Аскаром Маминым, которая прошла в Алма-Ате, Мишустин назвал символичным, что свой первый зарубежный визит во главе российского правительства он совершает в Казахстан, с которым у России отношения развиваются динамично. В частности, он отметил активное развитие торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия двух стран, а также межрегиональных связей.

Мамин в свою очередь поздравил своего коллегу с назначением на пост премьер-министра РФ и выразил надежду, что у новой команды российского кабмина "все получится".