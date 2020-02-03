Клишас: рабочая группа проанализируют итоги опроса ВЦИОМ по поправке к Конституции

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Члены рабочей группы по подготовке предложений об изменениях в конституции намерены проанализировать данные опроса, который ВЦИОМ провел по теме поправки к основному закону. Об этом сообщил в понедельник глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас, отметив, что часть поправок требуют "дополнительных разъяснений для людей".

"В рабочей группе по внесению изменений в Конституцию РФ внимательно проанализируют данные ВЦИОМ. Я думаю, что результаты опроса хорошо показывают, какие поправки, предложенные президентом, требуют дополнительных разъяснений для людей", - сказал Клишас, слова которого приводятся на официальном сайте верхней палаты парламента.

Он добавил, что рабочая группа продолжает работу над поправками. "Предстоит еще проделать большую работу, начали активно поступать предложения из регионов", - сказал Клишас. По его словам, следующее заседание рабочей группы состоится 4 февраля.

Издание РБК опубликовало в понедельник данные опроса ВЦИОМ, из которого следует, что большинство россиян (80%) считают важными поправки в Конституцию России, предложенные президентом Владимиром Путиным. В частности, наибольшее одобрение вызвали инициативы по фиксации МРОТ не ниже прожиточного минимума и индексации пенсий, следует из данных опроса.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ.