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Новым министром внутренней политики Крыма стал Михаил Афанасьев

Бывший министр Сергей Зырянов покинул пост в связи с переходом на другую должность

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Новым министром внутренней политики, информации и связи Республики Крым стал Михаил Афанасьев, возглавлявший до этого администрацию курортного города Саки, сообщил журналистам в понедельник глава Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

Ранее в понедельник бывший министр Сергей Зырянов сообщил ТАСС, что покидает пост в связи с переходом на другую должность. Он уточнил, что остается в команде главы Крыма.

"Я приехал по поручению главы республики Сергея Валерьевича Аксенова представить нового министра - Михаила Сергеевича Афанасьева. Цели и задачи в принципе понятны. Это и взаимодействие с Общественной палатой, религиозными учреждениями, предпринимателями, ассоциациями, общественными организациями, которые представлены на территории Республики Крым", - сказал Гоцанюк.

Он уточнил, что среди первоочередных задач - подготовка к годовщине референдума, результатом которого стало воссоединение Крыма с Россией, 75-летию Победы и Единому дню голосования. "Вы не начинаете с нуля, большая, огромнейшая работа проделана совместно со всем коллективом, который есть. Здесь очень молодой коллектив. То есть, есть перспектива", - добавил председатель Совмина.

Афанасьев родился в 1982 году в Севастополе. В 2004 году окончил Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского по специальности "Правоведение". С 2001 года работал юрисконсультом в частной компании, потом - помощником судьи Евпаторийского городского суда, с 2006 года занимал различные должности в налоговой службе, в 2012-2014 году был судьей Сакского горрайонного суда и республиканского административного суда, затем - заместителем министра труда и социальной защиты Республики Крым. С августа 2019 года руководил администрацией города-курорта Саки.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымСевастополь
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