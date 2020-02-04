Депутат Лысаков призвал Мишустина отложить внесение проекта КоАП в Думу

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Первый зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков (фракция "Единая Россия") во вторник направил обращение на имя премьер-министра Михаила Мишустина с просьбой отсрочить внесение в Госдуму проектов Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) и процессуального КоАП. Текст обращения есть в распоряжении ТАСС.

Проекты новых редакций этих кодексов на прошлой неделе опубликовало Министерство юстиции РФ. "К сожалению, содержательная часть вышеуказанных документов вызвала неоднозначную, зачастую негативную реакцию как со стороны специалистов, так и со стороны гражданского общества", - отмечает в своем письме Лысаков. По его словам, это объясняется "общим репрессивным уклоном, не всегда обоснованным значительным ужесточением санкций", в частности, в отношении водителей.

"Специалистами отмечается тот факт, что, например, разные разделы новой редакции КоАП РФ ("Общая часть", "Особенная часть", "Субъекты административной юрисдикции") готовились разными группами авторов", - указывает депутат. При этом, продолжает он, "учитывая обозначенные сроки внесения документа в Государственную думу ФС РФ в марте текущего года, имеет место явная спешка: грамматические, пунктуационные и прочие ошибки, противоречия и несогласованность разных частей новой редакции КоАП". Лысаков подчеркивает, что внесение такого законопроекта может негативно отразиться на репутации нового состава правительства.

"Учитывая то, что столь серьезные изменения административного законодательства, касающиеся прав и свобод граждан и юридических лиц РФ, не терпят спешки и нуждаются в качественном и адекватном подходе, убедительно прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, приостановить сроки внесения в Государственную думу ФС РФ вышеуказанных нормативных правовых актов, дав указание о проведении независимого научного аудита их содержательной части в целом", - резюмирует Лысаков.