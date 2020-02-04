{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Депутат Лысаков призвал Мишустина отложить внесение проекта КоАП в Думу

Первый зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству подчеркнул, что внесение такого законопроекта может негативно отразиться на репутации нового состава правительства

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Первый зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков (фракция "Единая Россия") во вторник направил обращение на имя премьер-министра Михаила Мишустина с просьбой отсрочить внесение в Госдуму проектов Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) и процессуального КоАП. Текст обращения есть в распоряжении ТАСС.

На эту тему
Минюст представил проект нового КоАП. Разбираемся, что предлагают изменить

Проекты новых редакций этих кодексов на прошлой неделе опубликовало Министерство юстиции РФ. "К сожалению, содержательная часть вышеуказанных документов вызвала неоднозначную, зачастую негативную реакцию как со стороны специалистов, так и со стороны гражданского общества", - отмечает в своем письме Лысаков. По его словам, это объясняется "общим репрессивным уклоном, не всегда обоснованным значительным ужесточением санкций", в частности, в отношении водителей.

"Специалистами отмечается тот факт, что, например, разные разделы новой редакции КоАП РФ ("Общая часть", "Особенная часть", "Субъекты административной юрисдикции") готовились разными группами авторов", - указывает депутат. При этом, продолжает он, "учитывая обозначенные сроки внесения документа в Государственную думу ФС РФ в марте текущего года, имеет место явная спешка: грамматические, пунктуационные и прочие ошибки, противоречия и несогласованность разных частей новой редакции КоАП". Лысаков подчеркивает, что внесение такого законопроекта может негативно отразиться на репутации нового состава правительства.

"Учитывая то, что столь серьезные изменения административного законодательства, касающиеся прав и свобод граждан и юридических лиц РФ, не терпят спешки и нуждаются в качественном и адекватном подходе, убедительно прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, приостановить сроки внесения в Государственную думу ФС РФ вышеуказанных нормативных правовых актов, дав указание о проведении независимого научного аудита их содержательной части в целом", - резюмирует Лысаков.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияЛысаков, Вячеслав Иванович
Реклама на ТАСС
Предложения по изменениям в Конституции
Путин заявил, что предложил поправки к Конституции не для того, чтобы продлить полномочия
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС