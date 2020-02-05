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Комитет Думы поддержал внесение в Конституцию нормы о консультациях с СФ по генпрокурору

Авторами поправки выступили глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в среду поддержал включение в президентский законопроект об изменениях в Конституции поправки, согласно которой генпрокурор и его заместители будут назначаться после консультаций с Совфедом.

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Авторами поправки выступили глава профильного думского комитета Павел Крашенинников и председатель комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Поправкой предлагается распространить предложенный президентом РФ Владимиром Путиным порядок назначения региональных прокуроров на приравненных к ним прокуроров военных, природоохранных и иных специализированных прокуратур, а также на генерального прокурора РФ и его заместителей. Для этого в ст. 129 Конституции закрепляется, что генеральный прокурор РФ, его заместители и прокуроры, приравненные к прокурорам субъектов РФ, назначаются на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождаются от должности президентом.

Согласно принятому в первом чтении 23 января президентскому законопроекту о поправке к конституции, верхняя палата парламента будет участвовать в консультациях по кандидатурам прокуроров регионов, которые в настоящее время назначаются на должность президентом по представлению генерального прокурора, согласованному с субъектами РФ.

Кроме этого, комитет поддержал и ряд других поправок. Одна из них призвана уточнить в Конституции, что судебную систему РФ составляют Конституционный суд РФ, Верховный суд РФ, федеральные суды общей юрисдикции, арбитражные суды, мировые судьи субъектов РФ. В статье 125 основного закона предлагается прописать, что КС по запросам президента, парламента, депутатов Госдумы или членов СФ в количестве не менее 1/5, правительства, Верховного суда, органов законодательной и исполнительной власти субъектов РФ рассматривает дела о соответствии конституции не только федеральных законов и иных нормативных актов, но и федеральных конституционных законов, что сейчас не закреплено.

Еще одной поправкой указывается, что полномочия, порядок образования и деятельности Конституционного суда, Верховного суда и других федеральных судов устанавливаются не только федеральным конституционным законом, но и самой Конституцией РФ. Закрепляется, что порядок осуществления гражданского, административного и уголовного судопроизводства регулируется соответствующим процессуальным законодательством.

Как сообщил ранее Крашенинников, на рассмотрении комитета сейчас находятся более 100 поправок, предложенных субъектами законодательной инициативы. Комитет будет разделять их по главам или тематически, а затем рассматривать, чтобы подготовить законопроект об изменениях в конституции ко второму чтению.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКрашенинников, Павел ВладимировичКлишас, Андрей АлександровичПредложения по изменениям в Конституции
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