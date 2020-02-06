Косачев: провал демократов с импичментом Трампа может открыть ему дорогу на новый срок

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Провал демократов с процедурой импичмента президента США Дональда Трампа может обойтись им дорого, так как американский лидер только укрепил свои позиции накануне президентских выборов. Такое мнение выразил в четверг глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Неудача с импичментом вместо постоянного источника беспокойства для администрации Трампа может стать красной ковровой дорожкой на второй срок в Белом доме, а для демократов - выстрелом в ногу", - написал Косачев на своей странице в "Фейсбуке".

По его мнению, такой провал демократов был предсказуем, однако его последствия "в итоге могут им дорого стоить". "Трамп теперь укрепил свои позиции, можно не сомневаться, что будет выжимать максимум из ситуации, как он это умеет", - отметил сенатор. Он добавил, что в январе институт Гэллапа уже зафиксировал самый высокий уровень одобрения деятельности Трампа с 2017 года. Его работу на посту президента одобрили 49% американцев, а уровень одобрения Республиканской партии достиг пика с 2005 года - 51% (в сентябре к республиканцам позитивно относились лишь 43% американцев).

Вместе с тем, как полагает Косачев, это пока только начало предвыборной гонки, обвинения будут продолжаться. "А потому мы (кстати, как и украинцы) с удивлением можем многое узнать о каких-то "сенсационных" связях или интригах с Трампом. Вряд ли что-то будет доказано или кто-то представит убедительные факты, но это особо и не нужно, главное - это обвинения и эмоции. А они, как видим, ударили через край. Увидят ли края американские политики вследствие обретенного опыта - узнаем в ближайшие девять месяцев", - отметил глава международного комитета СФ, напомнив, что именно столько осталось до выборов "нового/старого президента США".

Сенат Конгресса США в среду оправдал Трампа по обеим статьям обвинения в рамках процедуры импичмента. Для признания главы государства виновным в злоупотреблении властью и создании препятствий деятельности Конгресса сенаторам требовалось набрать не менее двух третей голосов (67 мандатов). Однако этого не произошло в ходе двух голосований по итогам прошедшего в верхней палате судебного процесса. Против первой статьи обвинения высказались 52 сенатора, за - 48. Против второй - 53 законодателя, за - 47. Решение Сената обжалованию не подлежит.

Выборы президента США пройдут 3 ноября.