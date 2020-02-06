Слуцкий считает риторическим вопрос об улучшении отношений с США после провала импичмента

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Вопрос об улучшении российско-американских отношений после провала попытки объявить импичмент президенту США Дональду Трампу остается риторическим несмотря на то, что позиции американского лидера заметно укрепились. Такое мнение в четверг в своем Facebook выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ссылаясь на данные социологического институт Гэллапа, депутат заметил, что "рейтинг Трампа в настоящее время самый высокий за все время его президентства", попытка импичмента не привела к снижению его популярности, а только укрепила ее. "Мы здесь можем долго рассуждать и анализировать итоги, хотя все это, конечно, внутреннее дело США. Однако в целом у меня лично возникает вопрос - сможет ли укрепление позиций Дональда Трампа каким-то образом позитивно отразиться на российско-американских отношениях?" - написал Слуцкий.

По его словам, "не секрет, что во многом антироссийские шаги нынешней администрации США объясняются острой межпартийной борьбой, в которой демократы главной мишенью сделали именно Россию", обвиняя Москву "во вмешательстве в выборы, да и вообще во всех смертных грехах".

"Конечно, хотелось бы надеяться, что теперь Трамп будет более конструктивно настроен на нормализацию российско-американских отношений. Две крупнейшие ядерные державы просто не имеют права иметь столь низкий уровень диалога, в том числе в вопросах стратегической стабильности", - подчеркнул Слуцкий. "Но сможет ли президент США, наконец, остановить антироссийский маховик, раскрученный еще администрацией его предшественника Барака Обамы, и действовать без оглядки на внутриполитическую конъюнктуру? Ведь впереди президентские выборы, политическая борьба в стране будет только нарастать. Вопрос остается риторическим", - резюмировал он.